OIT: El mercado laboral ya no tiene fronteras

Insiste en que estas nuevas formas flexibles del trabajo digitales, no pueden estar desprovistas de derechos. “Si no hay derechos, vamos hacia una gran informalidad digital y los trabajadores estarán sin protección”.

Se abre un universo de oportunidades para las personas que estén capacitadas en áreas y habilidades técnicas específicas. Refiere que hay nuevos puestos de trabajo en el mundo que no se han podido llenar por falta de personas capacitadas como unos 3 millones de puestos en ciberseguridad vacantes en Estados Unidos. Pero a su vez están los trabajadores que se valen de las plataformas digitales para generar ingresos que no cuentan con seguridad social.

Al ser América Latina una región históricamente desigual en términos de ingreso, a la OIT le preocupa cómo se incrementará este problema en medio del avance tecnológico disímil. Álvaro Ramírez, especialista en Desarrollo Empresarial y Formación Profesional de la OIT en Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, indica que por una parte hay grandes ganadores con la pandemia en términos laborales: los que hablan otros idiomas, tienen capacidades tecnológicas y conectividad. “Pero está el grupo que no habla inglés, que no tienen competencias y tampoco una buena conectividad, y si ya había una brecha de ingresos, el riesgo de incrementarse será mayor por lo que debe trabajarse en darle oportunidad a este grupo”.

