¡Oh, Meghan Markle mintió! | Dia a Dia

Un informante del Palacio rechazó las afirmaciones de Meghan cuando le dijeron a Us Weekly por qué Archie no puede tener un título: “El palacio dice que no tiene nada que ver con la raza. Según el protocolo real establecido por el rey George V, solo aquellos en la línea directa de sucesión al trono obtienen los títulos de príncipe o princesa “.

