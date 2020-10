¡Oh! A Sheldry Sáez le decían Betty, la fea

Oye a una de las mujeres más bellas de Panamá, también la tildaban de fea por usar gafa y frenos.

Sí, la exmiss aseguró en su cuenta de Instagram que desde muy niña usaba lentes, al punto que se bañaba con ellos puestos y las gotas en los vidrios eran las que les avisaban que los llevaba puestos. De hecho, toda su familia usa gafas.

“También me llegaron a decir ‘Betty, la fea’ porque usaba lentes y frenos al mismo tiempo. Hasta que me hice una cirugía láser porque los lentes de contacto me provocan orzuelos y yo no podía modelar en Miss Panamá sin lentes, me caía de la pasarela mínimo”.

Sheldry entró al quirófano a los 19 años para solucionar este problemita, aunque el doctor le advirtió que aún era muy joven, no le quedaba de otra, así que con el tiempo tuvo que volver a usar los lentes tradicionales; pero solo para ver televisión, leer, usar la computadora. La cirugía no duró de 10 minutos.

Ya puedo usar lentes de sol, lucir un traje de noche y dejar los lentes en la casa, cero dolores de cabeza si no los uso, dijo.

Sheldry está felizmente enamorada y en una relación estable. En Chitré participó en campañas para la Teletón.