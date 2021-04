Ogier choca contra otro coche y huye de la policía

No obstante, lo increíble de la historia va a más en otras imágenes que han trascendido sobre el accidente. Después de que la policía se personase en el lugar de los hechos y tras una discusión entre las dos partes involucradas, Ogier decide volver al vehículo y marcharse como si la cosa no fuese con él, haciendo nulos los esfuerzos de los agentes por retenerlos .

El conductor francés cambiaba al carril derecho para tomar una salida próxima, cuando no se percató de que otro coche que circulaba por ese mismo canal estaba aproximándose imposibilitando la maniobra. Ninguno de ellos frenó a tiempo para evitar la colisión y el vehículo particular, que circulaba a una velocidad mayor, terminó llevándose por delante al Toyota Yaris WRC .

En los rallies, los pilotos son los que llevan sus coches a las líneas de salida desde el término de la etapa anterior y lo hacen por la vía urbana donde tienen que circular como cualquier otra persona. Sin embargo, si no es a altas velocidades, con derrapes y en curvas con precipicio, parece que a Ogier no se le termina de dar bien, ya que en el camino a la salida para la primera especial de este domingo sufrió un torpe accidente con otro coche .

