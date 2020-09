Oficina de Naciones Unidas advirtió riesgos en la Ciudad de la Salud

No obstante, consideró que el documento no ha perdido vigencia y sugirió a la CSS dejarse guiar por los técnicos de este organismo internacional, de cara al futuro de la Ciudad de la Salud.

“En este sentido, la experiencia de la Unops en la gestión de contratos de obras hospitalarias no ha sido la mejor cuando se fusionan los componentes estructurales con la provisión de equipamiento, en tanto que una firma constructora no es especialista en la gestión de equipos médicos y menos si se trata de tecnología de última generación”, señalaron.

