Oficializan nuevas cuarentenas y toques de queda ante el aumento de casos de Covid-19

A su vez, el artículo 7 del citado decreto establece que se levanta las medidas de cerco sanitario y cuarentena total de lunes a domingo, para las comunidades de Armila y Ailigandí, comarca Guna Yala, y se mantiene un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

El decreto señala también que para el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, habrá un toque de queda de lunes a sábado de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. y una cuarentena total los domingos, sin jornada laboral ni movilidad, que va desde el sábado (de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.).

