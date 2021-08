Oficial de policía se vuelve viral por su parecido con Dwayne Johnson

Un oficial de policía se está volviendo viral por su asombroso parecido con Dwayne Johnson, también conocido como The Rock.

Las comparaciones entre la estrella de Jumanji, de 49 años, y el teniente de patrulla del condado de Morgan, Eric Fields, de Alabama, comenzaron a principios de este mes después de que la página oficial de Facebook de la oficina del alguacil del condado de Morgan subiera una foto del oficial.

En la foto, se puede ver a Fields, quien también es calvo como la estrella de Hollywood, sonriendo mientras se apoya en una camioneta de la policía.

La imagen, que desde entonces ha recibido más de mil 800 me gusta, provocó cientos de comentarios de usuarios de Facebook sorprendidos por el parecido entre los dos hombres.

“¿Por qué está The Rock en esta foto? Me pregunto”, dijo una persona a la oficina del alguacil, mientras que otra dijo: “Umm, ¿es The Rock?”

El doppelgänger también incitó a alguien más a bromear: “Dwayne The Cop Johnson”.

Las similitudes del oficial de policía con Johnson luego se dirigieron a TikTok, donde una mujer llamada Chandler que usa el nombre de usuario @chandlerelyse_, instó a la gente a mirar la foto.

“Realmente no creo que estén listos para esto porque esto es una locura. Míralo. No puedes decirme que no es Dwayne”, bromeó Chandler mientras mostraba la foto de Fields en el video, que ha sido visto más de 1.6 millones de veces. “Dwayne The Rock Johnson. Es él”.

El 26 de agosto, la Oficina del Sheriff del condado de Morgan reconoció las similitudes en otra publicación de Facebook, donde el departamento reveló que uno de sus oficiales se había topado con un empleado de Walmart que pidió tomar una foto con el doble del actor.

“Este caballero se encontró recientemente con el sargento Mason y le informó que quería conocer a nuestro ayudante que, según la gente, se parece a ‘The Rock’, escribió la oficina del alguacil. El teniente Fields estuvo feliz de pasar por Hartselle Walmart para verlo. Tyler es uno de sus muchos trabajadores y fue genial conocerlo a él y a algunos de sus compañeros de trabajo”.

En la foto, Fields, que parece casi idéntico al actor, posa junto a un empleado sonriente de Walmart, y la segunda foto nuevamente provocó reacciones de sorpresa en los comentarios.

En cuanto a la respuesta de Fields a su fama viral, le dijo al reportero de WVTM13 Rick Karle que se ha estado “divirtiendo con eso”.

Sin embargo, el hombre de 37 años, quien ha estado en el departamento durante 17 años, también reconoció que hay algunas diferencias clave entre él y el actor, y continuó: “Soy un poco un cruce entre The Rock y Vin Diesel. Recuerde, The Rock mide 6 pies 4 pulgadas y 260 libras, y yo solo mido 6 pies 2 pulgadas y 230 libras”.

“Hay una gran diferencia entre nosotros dos”.