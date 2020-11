Ofertas falsas sobre anuncios de compra venta de bicicletas en Lidl y Mediamarkt

Las consecuencias de caer en uno de estos timos van desde regalar nuestros datos para que nos manden publicidad hasta perder cientos de euros. Sin embargo, también es posible que terminen apuntándote a una suscripción mensual que no has solicitado. Es lo que le pasó a las víctimas de un timo que suplantaba a MediaMarkt y que prometía un Samsung Galaxy a cambio de un pago de 2€ “en concepto de impuestos y tasas”.

