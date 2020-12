OEA rechaza las elecciones legislativas en Venezuela

Las elecciones no fueron “libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional“, en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una “falta de independencia de la autoridad electoral“, se afirma en la resolución.

La canciller de Panamá, Erika Mouynes, ha calificado como “lamentable” el ejercicio electoral del pasado domingo en Venezuela por no haber garantizado “un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano”. No obstante, la dirigencia del gobernante Partido Revolucionario Democrático envió una delegación encabezada por el propio secretario general, Pedro Miguel González. Incluso, tuvieron un encuentro con Nicolás Maduro, quien dijo en su cuenta de Twitter que fue una “extraordinaria reunión”.

