OEA advierte sobre la desventaja de la mujer en la política

El informe dice también que la violencia política por razones de género no está tipificada en la legislación panameña y que no existen protocolos para su atención y prevención. Estos vacíos, de acuerdo con la misión de la OEA, contribuyen a la vulnerabilidad de las candidatas y activistas, y tornan más difícil la visibilidad de la problemática.

Por otra parte, la OEA afirmó que distintas especialistas y activistas entrevistadas señalaron que la violencia contra las mujeres está muy arraigada en la política panameña. De acuerdo con el informe, según los testimonios recibidos las agresiones discursivas y las descalificaciones son una constante para aquellas mujeres que deciden lanzarse a la vida pública. “La mayoría de estos casos no salen a la luz, debido a que las víctimas no tienen acceso a medios de comunicación ni espacios donde presentar sus denuncias”, se lee en el documento.

