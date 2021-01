Odontólogos también piden ser considerados en la vacunación contra la Covid-19

“Queremos manifestar que el gremio odontológico sea tomado en cuenta para las vacunas. En donde laboro no vacunan a los odontólogos. Sabemos que no a todos les va tocar en esta primera fase pero al haber distribuido equitativamente las vacunas, algunos compañeros serán vacunados”, dijo la doctora Mirla Patiño que trabaja en la Policlínica Blas Daniel Gómez Chetro, de la Caja de Seguro Social de Arraiján.

