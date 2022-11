“Odio mi aspecto a todas horas”: Michelle Obama se sincera con la BBC

“¿Se resolvió todo en los ocho años que estuvimos allí? Definitivamente no. Así no es como sucede el cambio. Pero plantamos un marcador en la arena. Empujamos la rueda un poco. Pero el progreso no es un ascenso firme y regular. Hay altos y bajos y estancamiento. Esa es la naturaleza del cambio”.

“¿Hicimos mella? ¿Importó? Y cuando en mis momentos más oscuros, mi lugar más irracional, podría decir, pues, tal vez no. Tal vez no dimos la talla”.

“Empezamos a temer a cualquiera que no sea como nosotros. Eso no es saludable. De manera que quiero que los jóvenes en particular piensen en ese sobresalto de temor cuando lo enfrenten, que puedan distinguir entre el miedo que los va a mantener a salvo, y el miedo que los va a mantener atrapados en un mundo pequeño .

“Así que con el paso de cada año, siento como si el mundo de mis abuelos se iba achicando cada vez más, para ambos, hasta el punto en que no confiaban en nadie que no conocieran, ni siquiera en los médicos . Y eso, con uno de mis abuelos, fue lo que hizo que se perdiera de un diagnóstico de cáncer del pulmón”.

En la única entrevista que concedió en Reino Unido con motivo de su libro The Light We Carry (“La luz que llevamos”) , la presentadora de BBC Breakfast, Naga Munchetty, comentó: “Usted es considerada como una fuerza motriz”.

En su nuevo libro, la exprimera dama de Estados Unidos revela que “odio cómo me veo a todas horas, no importa qué”.

