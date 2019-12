Odebrecht y el castillo de naipes (2)

¡Pobre país, pues al momento que escribo esta reflexión aún no he leído un solo comunicado formal por parte de las direcciones de los partidos políticos, como tampoco una monolítica postura de la Asamblea Nacional, o por los más beligerantes sindicatos locales ni gremios afines al tema exigiendo una investigación completa sobre este bochornoso atraco!

