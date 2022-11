Odebrecht: los seis esquemas para disfrazar los sobornos

También afirmó que está demostrado que hubo varios delitos precedentes a la comisión del blanqueo de capitales. Entre los que se pueden destacar el de corrupción de funcionario público, que si bien quedó prescrito no implica que no se perpetró. Mencionó el delito de peculado cometido a través del sobrecosto de los materiales para la ejecución de las obras.

You May Also Like