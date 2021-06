Odebrecht infló el precio de obras con subcontratos

Lo mismo ocurrió con los proyectos autopista Madden-Colón y cinta costera fase 3, en los que se realizaron compras ficticias de acero. La empresa Sarawak facturaba, pero no importó ni entregó acero en estos proyectos. No obstante, se incluía en el boletín de medición de la obra. “Era una forma de justificar el cobro del material y de originar sobrecostos”, describió.

You May Also Like