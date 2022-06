Odebrecht: exigen que la audiencia sea pública

En la actualidad no existe una ley que obligue al Judicial a transmitir las audiencias, pero la regla general es que son públicas. No obstante, el juez está facultado para restringirlas cuando se debate algún tema que pueda afectar a una víctima.

Una opinión similar expresó Ricardo Lombana, presidente del partido en formación Otro Camino. “Por supuesto que estoy de acuerdo con que se le dé publicidad y transparencia a todo lo relacionado en las audiencias y procedimientos judiciales que tengan que ver con el caso Odebrecht. La ciudadanía ha esperado muchos años, hay muchas dudas acerca de la certeza del castigo y si realmente no se va a encubrir a ciertos actores en esta investigación. Y la única forma de recuperar esa confianza en el sistema judicial es que haya la publicidad debida en este caso. No debe haber impunidad y la certeza del castigo debe ser para todos a los que se le logre comprobar su participación. Es un caso trascendental de la justicia panameña”, aseguró.

También se pronunció el expresidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames. “Audiencia caso Odebrecht, por tratarse del escándalo de corrupción más grande de nuestra historia, debe ser transmitida en vivo por TV, como hizo EU en los casos Irán-Contra, OJ Simpson, etc. (si no lo posponen porque están involucrados los tres principales partidos políticos)”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 25 de junio.

