Ocupación hotelera, sin superar el 10%

“Los números no dan y no hay un plan de apoyo financiero para las empresas turísticas afectadas por el coronavirus, y el programa que se establecerá con los fondos que aportó el Banco Interamericano de Desarrollo será para empresas nuevas”, explicó Orillac.

Señala que de las 113 mil 498 pruebas de Covid-19 que se han realizado desde octubre de 2020 hasta el mes de mayo pasado en el Aeropuerto internacional de Tocumen, solo el 1.5% han arrojado un resultado positivo. “Nadie dice que no debe haber control, pero no se pueden tomar medidas de cuarentena sin una base científica”, acotó.

“Hay muchos hoteles que no van a abrir hasta que el número de visitantes mejore, pero también estas medidas restrictivas de toque de queda, cuarentena a los viajeros, no ayudan al sector y las proyecciones indican que no habrá mejoría durante los próximos tres meses”, comentó.

