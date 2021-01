Ocho sencillos consejos para ahorrar en la factura de la luz

Desenchufar los aparatos que no estemos utilizando puede llegar a reportarnos un ahorro en nuestra factura de hasta 7,45 euros al año, así como reducir hasta 28,5 kg de emisiones de CO2. Existen algunos dispositivos que siguen consumiendo electricidad al estar enchufados, se les conoce como ‘vampiros eléctricos’, por eso es importante dejar nuestras regletas vacías si no estamos utilizándolos.

Por otro lado, otro truco es no colocar muebles , que absorben el calor, ni prendas de ropa , que crean humedad, en el radiador , porque si lo hacemos el calor no llega a todo el espacio y le costará más calentarse.

