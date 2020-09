Ocho revelaciones explosivas del libro del exabogado de Donald Trump – EEUU y Canadá – Internacional

“Si esto sale a la luz, no sé cómo se lo tomarían mis simpatizantes. Pero apuesto a que les parecería ‘cool’ que me haya acostado con una estrella porno “.

Ivanka, Donald Jr. y Eric pidieron supuestamente a Trump que se retirara de la campaña electoral porque esos comentarios que habían hecho estaban “matando a la empresa” familiar, pero el entonces magnate no se mostró preocupado por el tema. “Además, nunca obtendré el voto hispano.Como los afro, son demasiado estúpidos para votar por Trump. No son mi gente “, afirmó el aspirante republicano, de acuerdo con su exabogado.

Cuando Nelson Mandela murió en 2013, Trump insultó y criticó duramente al Nobel de la Paz sudafricano y primer presidente de la democracia multirracial en el país tras la caída del régimen segregacionista del “apartheid”, de acuerdo con Cohen. “Mandela jodió a todo el país. Ahora es un agujero de mierda. Que le jodan a Mandela. No era un líder” , exclamó el ahora presidente, y opinó que el sudafricano no era del tipo de líderes que él “respetaba”, de acuerdo con el libro.

