Ocho razones para recordar a Pierre Cardin como un revolucionario

“Mi objetivo es la calle, que mi nombre y mis creaciones estén en la calle. Las famosas, las princesas… eso no es lo mío. Las respetaba, cenaba con ellas, pero no las veía en mis vestidos. Habrían estado ridículas”, decía el diseñador sin rodeos.

Si bien el New Look de Christian Dior no fue obra de Cardin, que en 1947 trabajaba como primer asistente del creador, él formó parte del equipo que dio forma al famoso traje de chaqueta Bar , marcado en la cintura y voluminoso en la falda que vistió a las francesas en la posguerra y que sin duda influyó en su posterior vestido burbuja.

