Ocho mitos sobre la concepción

Como método anticonceptivo el MELA solo es válido si la lactancia es exclusiva y la madre amamanta frecuentemente, tanto de día como de noche; si no se han reiniciado sus periodos menstruales; y si no han transcurrido seis meses luego del parto.

Falso. Si bien un aborto como tal no produce disminución en la concepción, tampoco no es del todo cierto que será inocuo. La realidad es que tras un aborto, a menos que tengas problemas de infertilidad que no se conocían, la concepción se podrá realizar con éxito.

Cierto. Antes el estrés no era tan importante. En los últimos años, con el avance de la ciencia y con estudios más profundos de las sustancias propias de nuestro organismo, se han ido resolviendo problemas que antes no tenían explicación.

