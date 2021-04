ocho marcas de cosméticos alternativos que no testan en animales

Lush Fresh Handmade Cosmetics es una marca de productos para el baño y ducha, así como de perfumes y cuidados del cuerpo, rostro y cabello que no utiliza animales para probar sus productos: “Para la elaboración de nuestros productos frescos hechos a mano solamente compramos materias primas a empresas que no experimenten con animales ni pretendan hacerlo en un futuro”, explican.

Otro ejemplo es Salad Code, una empresa de productos para el cuidado corporal, facial y capilar que es ecológica, natural y vegana, además de no testar sus productos en animales. Así, son toxic free, sus productos vienen en packaging reciclable y no contienen ingredientes de origen animal.

