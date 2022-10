Ocho lecturas para celebrar octubre, el mes de las escritoras

“Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor. La imagen me asombra y me perturba”. Así arranca la primera novela de Sara Torres (Gijón, 1991), un relato que fluctúa entre Eros y Tánatos, quizá para encontrar un espacio intermedio donde un cuerpo marcado por el duelo y el deseo pueda transformar el dolor en belleza. La pérdida, el miedo, el placer, la melancolía, el amor entre mujeres, las relaciones no normativas o la sanación atraviesan este libro marcado por el tono confesional de la premiada poeta que conquista a lectoras y crítica con su debut narrativo.

