Ocho formas de reactivar la economía panameña

8. Verde es el color del dinero. Hablando de la COP la de este año, será en Escocia y tiene por objeto la discusión sobre el financiamiento verde para mitigar y aminorar los efectos del Cambio Climático. De lo que se trata es de repartir 100 mil millones de dólares anuales. Panamá tiene mucho con que competir por ese dinero. Salvo la mina de cobre en Donoso, Panamá no tiene plantas de carbón o industrias pesadas que necesiten mucha transición para salir de sus actividades contaminantes. Panamá tiene muchos bosques, arrecifes de coral, manglares, y puede convertirse en un “hub” de energías limpias (solar y eólica) y de reciclaje junto con producción orgánica sostenible. El evento es en diciembre y estamos apenas en febrero. Hay 10 meses para hacer una súper presentación en sociedad encabezada por el Presidente de la República y su gabinete ambiental, (MEF, MiAMBIENTE, MIDA, MIVIOT y MICI) junto con la ACP, INDICASAT, SENACYT, ARAP y el Instituto Conmemorativo Gorgas, para que hagan las presentaciones y con sus testimoniales cierren la venta de Panamá como el país verde que merece esos miles de millones de dólares anuales en donaciones y en compra de créditos de carbono. Este proyecto no solo mejoraría las finanzas del Estado, sino que acabaría por reducirse significativamente una cantidad importante de los problemas socioambientales del país. Por supuesto, si deciden ir, no lleven al Director de la Autoridad de Aseo ni al del IDAAN.

5. Hay que pagarle a los turistas. La idea del “stop-over” es un primer paso. Los pasajeros en los vuelos que hacen escala en Panamá, se pueden bajar y quedarse unos días sin pagar una multa a la aerolínea. Eso por si solo atraerá algunas decenas de miles de nuevos visitantes. Hay que ser más agresivos. El gobierno puede extenderle la invitación a todo turista que se quede 3 o más días en un hotel que forme parte de esta iniciativa. El primer día de su estadía sería gratis hasta un monto de 200 dólares. Ese dinero no se le daría al turista si no al hotel. Ese turista va a comer, va a acudir al Canal y a los museos, va a ir de compras y a otras actividades más en las que gastará con creces 5 y 10 veces lo que el Estado tiene que poner para el gancho del primer día gratis. Esto a su vez, ocupará los hoteles que pagan impuestos, que compran comida, que contratan gente para la limpieza y los restaurantes, de esta forma se ayudaría a todos los sectores de la economía. Este es un esfuerzo que debería durar por lo menos 3 años para que la industria turística y las actividades conexas se recuperen de su crisis y se estabilicen. Imaginemos que el Estado llegará a gastar 100 millones de dólares al año en este programa, esto significaría a razón de 200 dólares por turista, que 500 mil visitantes se tendrían que quedar en Panamá, 3 días o más. Fácilmente, estos turistas generarían de 500 a mil millones de dólares en nuevas actividades económicas. Tan solo con lo que el Estado cobra, en impuesto de hoteles, y otros tributos se debe recuperar la inversión. Para que la iniciativa sea creíble se debe constituir un fideicomiso en el Banco Nacional y crear un mecanismo de cobro rápido para los hoteles, presentando copia del pasaje de avión, copia del pasaporte del turista y copia de la factura del hotel. La Asociación Panameña de Turismo pudiera actuar como el punto de contacto que gestionaría los pagos ante el Banco Nacional. Si la iniciativa de pagarle a los turistas cae en manos del proceso normal del MEF y la Contraloría, nadie se va a sumar.

3. Cobre más tiempo y mejor. Esto nada tiene que ver con la minería, sino con la capacidad del Estado para cobrar tributos y recibir los pagos para el funcionamiento de los servicios públicos. La autoridad de aduanas, la Dirección General de Ingresos, el Servicio Nacional de Migración, las oficinas de cobro de la CSS y las notarías deberían atender los sábados en horario regular. Igualmente, la Zona Libre de Colón y los puertos deberían operar 6 días. Si pretendemos ser una capital logística y financiera del mundo, no puede ser que de las 168 horas que tiene la semana, el Estado solo atienda 40 (de mala muerte). Ese trámite aduanero detenido un viernes tiene que esperar hasta el lunes para moverse. Esos son millones de dólares en la economía. Igual con la DGI, la que debe darle medallas a los contribuyentes por su paciencia y persistencia. La CSS se queja de falta de pago de los patronos, pero hace todo lo posible para dificultar el pago de las cuotas. Si las oficinas de cobro y trámites del Estado abrieran los sábados, eso empujaría a una mayor actividad económica y a más tranquilidad social. Es increíble que en la casa matriz de la Caja de Ahorros no se puedan pagar los impuestos. Este es un caso de auto-sabotaje del Estado contra sí mismo.

