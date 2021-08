Ocho denuncias desde mayo por supuestos abusos en albergues

La directora del hospital, Yamilka Abad, aseguró a La Prensa que no tienen conocimiento del caso, y añadió que avanzan con las gestiones necesarias para conseguir los datos de la menor e iniciar una investigación interna. “Nosotros recibimos pacientes de todas partes”, dijo Abad, y agregó que sobre este caso en particular, están “en el aire”. Manifestó que no han tenido contacto con ninguna fiscalía ni autoridad al respecto.

