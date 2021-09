Ocho claves sobre la ley antiaborto de Texas que preocupa a los defensores de los derechos humanos

Con información de The Associated Press.

Alrededor del país, la reacción generalizada ha sido de indignación, con muchas voces preocupadas no solo por las personas más vulnerables que serán afectadas por esta medida en Texas, sino también por las implicaciones que pueden tener en todo el país, en particular en los estados gobernados por republicanos.

Muchas mujeres buscarán los servicios de interrupción legal del embarazo en otros estados. Pero esto será más complicado para las mujeres que deben trabajar y no se pueden dar el lujo de faltar al trabajo, las que no tienen recursos ni tiempo suficiente para un viaje fuera del estado y las que por su estatus migratorio les resulta más peligroso viajar, arriesgándose a ser interceptadas por autoridades migratorias y posiblemente deportadas.

“Creo que muchos estados conservadores en el Sur van a ver la inacción de la corte y probablemente lo tomarán como una oportunidad para avanzar en ese asunto”, dijo este jueves Chris McDaniel, senador republicano estatal de Mississippi, según recogió la agencia de noticias The Associated Press.

La decisión de la Corte Suprema de no bloquear esta ley antiaborto no se extiende a otros estados con disputas jurídicas similares. Solo afecta a Texas. Pero sí abre el camino para nuevas legislaciones prohibitivas en el resto del país al proveer un modelo exitoso. De hecho, algunos legisladores republicanos ya están buscando copiar la ley de Texas.

La principal diferencia es el mecanismo. A diferencia de otras leyes estatales, no son las autoridades quienes deben implementar la medida, sino en este caso los individuos -a quienes se les confiere el poder de demandar a quienes crean que no están cumpliendo con la ley.

