Oceano relanza y revive su perenne ‘Conga Rock’

El conguista de Oceano Zito Bares coincidió con Allara al respecto y detalló que “en Panamá no se creía en el rock en español”. “Nos decían por qué no hacíamos como Menudo y la gente decía que para qué el rock en español en Panamá si el rock se hace en inglés. Por ejemplo, todavía hay gente que dice que no escucha el rock en español porque piensan que solo el rock se debería hacer en inglés”, comentó.

