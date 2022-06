Occidente empuja a Rusia a su primer impago de deuda externa desde 1918

No está claro qué efecto —si es que hay alguno— tendrá el impago en la economía rusa a corto plazo, ya que el país ya no puede pedir préstamos en el extranjero y el valor de sus bonos existentes se ha desplomado a centavos por dólar.

El hecho de que el dinero transferido a Euroclear no fuera entregado a los inversores “no es nuestro problema”, dijo. “Así que no hay motivos para calificarlo de impago”, dijo.

El país consiguió pagar a sus acreedores con dólares en abril, tras una larga saga que lo puso al borde del impago. El Ministerio de Finanzas del país dijo en abril que hizo efectivos US$ 565 millones en eurobonos que vencían este año, así como US$ 84 millones en eurobonos que vencían en 2024. Ambos pagos se hicieron en dólares, según el Ministerio de Finanzas, tal y como exigían las estipulaciones del contrato de los bonos.

Tras los informes de que Moscú no había pagado unos US$ 100 millones en intereses de dos bonos durante un período de gracia de 30 días que expiró este domingo, la Casa Blanca dijo que el incumplimiento mostró el poder de las sanciones occidentales impuestas a Rusia desde que invadió Ucrania.

