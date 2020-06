Ocampos decide el derbi sevillano con el que volvió la Liga

Trató de reaccionar el Betis y Borja Iglesias y Emerson no estuvieron lejos de marcar el tanto que les hubiera metido en el partido, pero no hubo gol y la victoria se quedó en el Pizjuán, el Sevilla refuerza su tercera plaza y el Betis se pierde en tierra de nadie.

El Sevilla siguió llegando con más peligro que su rival, pero fue una acción polémica la que decantó el choque: Bartra saltó por encima de De Jong en un córner apoyándose en el delantero holandés y Mateu Lahoz señaló los once metros ante las protestas verdiblancas. El VAR revisó la jugada, no intervino y Ocampos marcó el penalti.

