Observatorio de Arecibo: una pérdida mundial

La noticia de que el telescopio de Arecibo será desmantelado por riesgo de colapso es “devastadora”, no tan solo para la comunidad científica en Puerto Rico, sino para el mundo entero. Esto, debido a la importancia que tiene esta instalación para las investigaciones científicas y para la identificación de asteroides que pudiera representar un peligro para nuestro planeta.

Para Mónica Feliu Mójer, directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico (Ciencia PR), el mayor colectivo de científicos y científicas boricuas en el mundo, esta noticia resulta ser un duro golpe que terminará impactando a toda la comunidad científica en general.

“Esto es devastador para la comunidad científica global. El radiotelecopio de Arecibo ha sido una pieza fundamental en una variedad de descubrimientos, algunos de ellos que inclusive se han ganado el premio Nobel (Premio Nobel en Física 1993 del Dr. Joseph Taylor y Dr., Russell Hulse). Es una instalación que es única en el mundo”, expresó Feliú.

De paso, resaltó la importancia cultural de esa instalación, catalogándola como un “ícono cultural”.

También puede leer: Desmantelarán el telescopio del Observatorio de Arecibo por riesgo de colapso

El impacto de esta pérdida, según la directora de Ciencia PR, es tan grande que expone a la humanidad ante cualquier actividad de asteroides que transiten en rutas cercanas a nuestro planeta, ya que representaba un espacio único en su clase.

“El radiotelescopio juega un rol fundamental en el descubrimiento de posibles asteroides que pueden ser un peligro para el planeta Tierra, que pueden pasar cerca o que pudieran chocar contra nosotros. Ese rol es súper importante en la protección de nuestro planeta. Ahora mismo no hay ninguna facilidad en el mundo que pueda reemplazar las capacidades que tiene de radar, que tiene el radio telescopio. Así es que en ese sentido, no solamente es una pérdida para Puerto Rico, es una para la humanidad”, sostuvo Feliu Mójer.

El radiotelescopio de Arecibo, uno de los más grandes del mundo, llevaba 57 años operando como recurso global para la investigación hasta que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) anunció hoy, jueves, que luego de evaluar la estructura, se determinó que ésta corre peligro de sufrir una “falla catastrófica” y que no se puede estabilizar sin riesgo para los trabajadores de la construcción y el personal de la instalación.

Feliu Mójer no solo lamentó la situación sino que puso en entre dicho la acciones de la NSF ante las primeras fallas que se fueron presentando en esa instalación científica de calibre mundial.

“A mí me hace cuestionar porqué cuando el primer cable se partió, que fue en agosto, no se hizo nada para atender y estabilizar esa estructura para que nos se fuera a partir otro cable. Ya en el punto en el que estamos es fácil decir ‘no se puede salvar’, pero ¿porqué no se tomaron acciones proactivas para proteger el radiotelescopio por parte del National Science Foundation, que es la agencia que le da fondo primordialmente al radiotelescopio. ¿Qué acciones se tomaron para estabilizar la plataforma donde está la pieza del radar?”, preguntó.

Asimismo, la directora de Ciencia PR responsabilizó al gobierno por no darle seguimiento al problema que venía enfrentando esa estructura desde el mes de agosto y lo catalogó como una “negligencia”.

“¿Por qué el gobierno no tomó acciones proactivas para abogar porque se atendiera la situación sabiendo la importancia del radiotelescopio tanto para la ciencia como para el País? Es un ícono científico que va más allá de la ciencia, es un ícono cultural de Puerto Rico. Es un activo turístico, económico. Obviamente me entristece lo que esto puede significar para la ciencia mundial, para la ciencia en Puerto Rico y para la educación científica. Pero, lo que más me duele es que esto es resultado de esa negligencia y de esa falta de acciones proactivas. Para mí, esto es un síntoma de un problema más grande y es que en Puerto Rico no invertimos en la infraestructura tanto en general como en la científica”, denunció Feliu.

A su vez, la directora sostuvo que mucho antes de que su estructura física comenzara a deteriorarse, ya el radiotelescopio venía presentando un colapso económico silencioso debido a los recortes en los fondos que son asignados para sus operaciones.

“El Observatorio ha estado enfrentado recortes de presupuesto consistentes, me parece que este año nada más se enfrentaba a una reducción de $6 millones de dólares que va a entrar en vigor a partir del 2022. Así es que el radiotelescopio ha estado enfrentando muchos retos en los últimos años para poder mantener sus operaciones”, concluyó Feliu Mójer.