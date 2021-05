Observan que un fármaco para la artritis reumatoide rebaja la eficacia de la vacuna de Pfizer

Además, mientras que la vacunación indujo respuesta de un tipo de linfocitos (T CD8+) en los participantes sanos y en los pacientes que no tomaban metotrexato, esta misma no se observó en aquellos que tomaban metotrexato. Las células T son otro brazo del sistema de defensa inmunitaria del organismo.

Esta es la principal conclusión de un reducido estudio publicado en la revista Annals of Rheumatic Diseases. Se trata de un trabajo observacional, por lo que no se puede establecer la causalidad, para lo cual se necesita otra investigación.

You May Also Like