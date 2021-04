Obreros prefieren subsidios que regresar al campo

En México lo más que podría estar haciendo es siete dólares por el día de trabajo. En Puerto Rico, en cambio, Sebastián recibe 7.25 dólares por hora, que es el salario mínimo federal de Estados Unidos. Este dinero es una ayuda muy estable, dice el joven. Viste mangas largas y una gorra para protegerse del sol tropical. Para los puertorriqueños, en cambio, 7.25 dólares la hora no es suficiente, aún a pesar de una tasa de desempleo de 9.2%. Menos cuando, a raíz de la pandemia, los desempleados en este territorio no incorporado de Estados Unidos reciben –así como en el resto del país– un bono semanal de 300 dólares además del beneficio de desempleo. Es el caso de Juan Santiago, quien vive cerca de la Finca González aunque prefiere no decir dónde trabajaba. Perdió su empleo en febrero y, con él, su salario de 290 dólares semanales.

