Obras emblemáticas en Panamá, fuente de coimas de Odebrecht

Se contactó a Odebrecht Panamá. Indicó que brindó información a la fiscalía que permite identificar a los beneficiarios y comprender datos relevantes de hechos ilícitos admitidos, y que las menciones de las obras no implican que los pagos fueran en retribución a su adjudicación, y que los apodos relacionados a pagos no necesariamente son ilícitos, pero que esta información se le brinda a la autoridad para no viciar la investigación.

Algunos de los pagos que hizo el SOE con fondos de estos proyectos datan de 2009. Ocho transacciones, que suman $2 millones, se destinaron a las sociedades Importadora Guiberug, Caribbean Holding Services, Ltd., y la Fundación Don James. Las planillas no detallan los alias de estos receptores.

Por ejemplo, Alemao coincide, según las planillas del Drousys, como receptor de fondos en dos sociedades. Cinco transacciones –de enero a julio de 2014– por la suma de $2.7 millones, a Herzone Overseas, dinero que salió del Metro, el corredor Colón y la ampliación del aeropuerto de Tocumen. Además, una transacción en mayo de 2014, a Ralfim, Ltd., de $550 mil. Según delatores locales y brasileños, el exministro de Economía Frank De Lima habría recibido $7 millones en esas offshore. Él lo niega. Se intentó contactarlo nuevamente: llamadas y siete mensajes. No respondió.

