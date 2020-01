Obra ‘El pequeño dictador crece’ del psicólogo español Javier Urra

Imagine la siguiente escena: una madre lleva a su hijo al supermercado para hacer las compras habituales y, durante el proceso, el niño guarda en la canasta algunas galletas que la madre no planeaba comprar; visto esto, ella se las niega y las retira de la canasta.

El pequeño, al no ser complacido, empieza a gritar y a llorar porque quería sus galletas, y muchos en el pasillo fueron testigos del comportamiento del niño.

¿Cuál sería la manera correcta de proceder ante este chantaje emocional del niño?

Ante este escenario, el psicólogo y escritor español Javier Urra responde: “Somos los mayores los que tomamos las decisiones. Y partir de ahí la coherencia, la consistencia y la continuidad son esenciales. Los niños lloran y están en su derecho de llorar y los padres, en dejarles llorar”.

Opinión El especialista español plantea que ‘el respeto se gana en el día a día desde el cariño, la calidez y al mismo tiempo, no dejándose chantajear’ de los niños.

Así lo afirma este autor del libro El pequeño dictador crece, que presentará su obra mañana miércoles en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

En su obra, Urra se refiere como pequeño dictador a todo aquel hijo que le exija a sus padres completa atención y que entienda que todo el mundo debe girar a su alrededor. También lo llama como “hijo tirano”. Antes de escribir esta obra, había publicado otra, El pequeño dictador, en la que buscaba “prevenir esta pandemia social y resultar útil a los ciudadanos”.

En entrevista con La Prensa brinda detalles sobre su más reciente obra, así como consejos del proceso de criar.

¿Qué factores inciden para tener en el hogar a un ‘hijo tirano’?

Influyen aspectos de herencia, aspectos educativos, la subjetividad del propio niño y una sociedad en la que se diluye la autoridad.

¿Por qué un niño consentido, al convertirse en adolescente, puede volverse agresivo?

Porque no acepta el “no” y, cuando la demanda del grupo de iguales es mayor, rompe cualquier límite o contención.

¿En qué momento la autoridad de un padre puede ser arrebatada por un hijo?

Desde la más corta edad. Los bebés ya se van resituando. El respeto se gana en el día a día desde el cariño, la calidez y al mismo tiempo, no dejándose chantajear.

¿El mal manejo de las emociones entre padres e hijos puede dañar las relaciones familiares?

Sin duda sí. Las emociones deben traducirse en sentimientos, los cuales son tan importantes o más que la razón. A las personas se nos olvida lo que nos dicen, pero no cómo se nos hace sentir.

¿Cuáles son esos errores?

No sobreproteger. No ser inconstante. No ser adulto. No anteponer aspectos como la droga u otras conductas negativas.

¿Qué recomendaciones brinda para que exista un entendimiento entre padres e hijos?

Apasionarse por la educación, no querer ser superpapás, ser muy sociables, emplear el sentido del humor, perdonar y perdonarse, estar en contacto con la naturaleza, practicar deporte, gustar de la belleza, de las artes y aprender de los hijos.