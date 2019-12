Obra de la CSS, sin equipo ni personal

“En la CSS no tenemos expertos que se dediquen a esto, y hacer las consultas directamente a los especialistas involucrados podría habernos hecho traer equipos que no serían necesarios o no se utilizaran, y por eso decidimos hacer un acto público y que una empresa nos ayudara a definir este tema”, sustentó Girón.

“Lo que no queremos es que pase lo que sucedió con el hospital regional docente de la 24 de Diciembre, que se perdió por unos tres o cuatro años con todo el equipamiento adentro, porque a pesar de la demanda de la población, no se tenía el recurso humano suficiente”.

