obligarán a pagarse el tratamiento a los que se nieguen a vacunarse contra la Covid

La vacuna en San Marino será gratuita y estará disponible para toda la población de San Marino. Sin embargo, “ aquellos que deciden no someterse a esta opción, y no porque formen parte de los casos excluidos para vacunarse, si se contagian, deben pagarse el tratamiento”, añade. Las personas excluidas de la vacuna, según Ciavatta, son las que padecen alergias o enfermedades graves y que, en esos casos, los médicos desaconsejen la inyección.

You May Also Like