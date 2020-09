Obligan a una española a pasar una doble cuarentena en China tras dar positivo en anticuerpos por la Covid-19

Considera que la “única explicación lógica” es que los médicos chinos quieran estudiar los anticuerpos para analizar el comportamiento del virus en su variante existente en España y no entiende por qué no le permiten realizar el confinamiento en su casa.

“Yo no he tenido ni un catarro, ningún síntoma desde febrero que llevaba en España, pero está claro que he pasado la enfermedad sin ser consciente de ello , totalmente asintomática”, explicó.

“ Me parece totalmente innecesario, si yo supiera que puedo contagiar a alguien sería la primera que querría estar aislada , pero está claro que no contagio”, afirmó hoy la madrileña a Efe.

