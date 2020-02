‘Obligados a ganar’: Jamaal Levy

En esa misma línea se refirió Ernesto Oglivie, otro jugador clave en el engranaje del quinteto nacional. Oglivie, de 30 años de edad, calificó a Paraguay como un rival accesible, no obstante aclaró que no los pueden menospreciar. “Tenemos que sacar estos dos resultados sea como sea”, destacó Oglivie.

