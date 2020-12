Objeto desconocido “rozó” la Tierra y volverá en febrero de 2021; la NASA busca explicación | Noticias de El Salvador

El objeto fue llamado “2020 SO” tras ser descubierto el 17 de septiembre por el telescopio Pan-STARRS de Maui (Hawái). En un principio se pensó que el “2020 SO” era un asteroide que podría medir entre 4,5 y 10 metros de diámetro, pero los científicos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS – Center for Near-Earth Object Studies) de la NASA lo descartaron y consideran que no se trata “en absoluto” de un cuerpo natural.

