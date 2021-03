Obispos llaman a católicos a no recibir vacuna de Johnson & Johnson

En un comunicado a CNN, Johnson & Johnson dijo: «Estamos orgullosos de llevar nuestra vacuna COVID-19 al mundo y de contribuir a poner fin a esta pandemia. Nuestra vacuna COVID-19 de inyección única utiliza un vector de adenovirus no infeccioso inactivado – – similar a un virus del resfriado – que codifica la proteína del «pico» (S) del coronavirus, y no hay tejido fetal en la vacuna. Podemos fabricar cientos de millones de dosis utilizando nuestro sistema de línea celular diseñado y esperamos poder administrar esas dosis en todo el mundo y ayudar a satisfacer la necesidad crítica».

