Obispo de Colón llama a los devotos del Cristo Negro a seguir actividades de forma virtual

No obstante, las aglomeraciones se pueden ver en los autobuses, supermercados, mercados, donde es evidente que no se respeta el distanciamiento , las personas no guardan las medidas.

Se ha mejorado bastante el uso de la mascarilla en la población, no así en lo que respecta al distanciamiento social que no se está respetando, al igual que los toques de queda en algunos lugares, consideró el Obispo de Colón y Guna, Manuel Ochogavía.

