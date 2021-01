Obesidad y ejercicio. ¿Qué riesgos tiene? ¿Por qué ejercicios empezar? ¿Cuáles no son recomendables?

Para que hacer ejercicio no se quede en una promesa incumplida más de los propósitos de año nuevo es muy importante ser constante, no tener prisa para perder peso y, sobre todo, pensar en los beneficios para la salud a largo plazo de librarse de los kilos de más y mantenerlos a raya.

Además, es un ejercicio demasiado extenuante, algo que no se recomienda en caso de obesidad, por los riesgos cardiovasculares que conlleva. Para comprobar que la intensidad del ejercicio que realizamos es la adecuada se debe medir el ritmo cardiaco. Para cualquier persona, el ritmo máximo deberá ser 220 pulsaciones por minuto menos la edad. Es decir, que una persona de 50 años no deberá sobrepasar las 170. En el caso de la obesidad, se recomienda qua intensidad sea moderada, es decir, que se alcance entre 55 a 70% de la frecuencia cardiaca máxima. En una persona de 50 años con obesidad, debería estar, por tanto, entre las 93 y las 120.

You May Also Like