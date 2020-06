Obama exhibe su tirón en la campaña de Joe Biden | Internacional

El parón de los actos de campaña multitudinarios debido a la pandemia del coronavirus ha llevado a los candidatos a concentrarse en los canales digitales y les ha permitido ahorrar recursos para la recta final de la carrera. El presidente Trump regresó el pasado fin de semana a la carretera con un mitin en Tulsa (Oklahoma). Pero la convocatoria fue decepcionante, muy por debajo de las expectativas de la campaña, hasta el punto de que se decidió, ante la escasez de aforo, que el presidente no acudiría a un segundo escenario que se había preparado en el exterior del recinto para los miles de seguidores que la campaña esperaba que se quedaran sin poder entrar. El resbalón de su rival dará argumentos a la campaña de Biden para no apresurarse en la vuelta a las multitudes. Desde el inicio de la pandemia, el exvicepresidente ha buscado exhibir una actitud responsable, confinado en su casa de Wilmington (Delaware).

You May Also Like