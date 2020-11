Obama descarta un posible cargo en el Gobierno de Biden: “Michelle me dejaría”

“Y eso ha sido decepcionante -subrayó Obama-, pero ha sido algo normal en estos últimos cuatro años. Obviamente no piensan que hubiera un fraude porque no dijeron nada durante los primeros dos días, pero hay un daño en esto , porque lo que ocurre es que la transición pacífica del poder , la noción de que cualquiera de nosotros que sea elegido para un cargo, tanto si es un rescatador de perros como un presidente, sirve a la gente . Es un trabajo temporal”.

“No pudo ser más gentil”, recordó Obama, quien, no obstante, zanjó que “ Joe Biden será el próximo presidente de EE UU, Kamala Harris será la siguiente vicepresidenta . No hay ningún fundamento legal” para las alegaciones de Trump.

Y el exmandatario contestó: “ Hay cosas que no haría porque Michelle (su esposa) me dejaría . Sí, diría ‘¿Qué? ¿Vas a hacer qué?”, bromeó.

Biden “ no necesita mi consejo, y le ayudaré de la manera que yo pueda . Ahora, no planeo trabajar de repente en el personal de la Casa Blanca o algo así”, dijo Obama, ante lo que la entrevistadora de la CBS preguntó: “¿Ningún puesto en el Gobierno para usted?”.

