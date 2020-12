Obama, Bush y Clinton se vacunarán contra la Covid frente a las cámaras para transmitir confianza a la población

Obama, por su parte, aseveró que también está dispuesto a grabar el momento de la inyección “solo para que la gente sepa que confío en la ciencia”. “Las vacunas son la razón por la que ya no tenemos po lio, la razón por la que ya no tenemos un montón de niños muriendo de sarampión y viruela y de enfermedades que solían diezmar poblaciones y comunidades enteras”, recordó Obama durante una entrevista con la emisora de radio por satélite SiriusXM.

