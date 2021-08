o aceptan la oferta este fin de semana o ficharán a Mbappé gratis en enero

El órdago del Real Madrid obedece a dos motivos. El primero, que no quieren sacar a Mbappé de la concentración con Francia que arranca este lunes para hacer el pertinente reconocimiento médico y firmar a la carrera los últimos flecos del contrato. El delantero está convocado en Clairefontaine, la sede de la selección francesa de fútbol, a partir de las 13:00h del día 30 y, aunque Didier Deschamps aseguró que será comprensivo y flexible, desde el Real Madrid no quieren ‘estorbar’ lo más mínimo la preparación deportiva de su delantero soñado.

