Nurmagomédov tras la victoria de Gaethje sobre Ferguson: “Siempre habrá leones hambrientos que te respirarán en la espalda”

Mientras tanto, Ferguson, quien probó la derrota luego de ocho años invicto, tuvo que ser hospitalizado posteriormente. Al ser entrevistado minutos después de perder, parecía decepcionado por la decisión del árbitro de detener el combate, pero no de las cualidades de su oponente, al cual felicitó. “Fue un gran rival, me preparé contra Khabib, no contra alguien como Gethje “, afirmó .

La victoria del estadounidense fue aplaudida en la Red y, aunque algunos lamentan no poder ver a Ferguson y Nurmagomédov enfrentados, no desestiman el potencial de Gaethje, que se ha ganado su lugar con una gran exhibición. El propio peleador se siente satisfecho con su logro y disfruta de la posibilidad de “representar a EE.UU. contra Rusia” , refiriéndose a una pelea contra Khabib.

