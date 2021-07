Nuria Roca revela el apodo con el que su familia llama a su marido, Juan del Val

La noche de este jueves en el plató de El hormiguero ha dejado una afable discusión entre dos de sus colaboradores, Nuria Roca y Juan del Val, juntos desde hace más de 20 años y con tres hijos en común, en la que han terminado revelando cómo llaman al periodista en la casa de su mujer.

Todo ha comenzado, precisamente, por uno de sus retoños. Al parecer, la periodista había compartido una publicación en su Instagram junto a su hija Olivia, de 10 años. Las tiernas imágenes mostraban una secuencia de fotos en las que madre hija se abrazaban, reían juntas y se demostraban el amor que sienten la una por la otra.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, pues el post escondía un gran número de comentarios que no han gustado nada a Roca, a diferencia de a su marido, pues sus seguidores no han parado de comentar cuánto se parece la pequeña a su padre, recoge el diario ABC.

La tertulia del programa comenzaba con el periodista explicando lo ocurrido ante la atenta mirada de su mujer. “Me enfado porque no es verdad, lo que pasa es que quieren regalarte el oído, pero no es verdad”, decía ella visiblemente enfadada. Un segundo después, Del Val revelaba que al ver los comentarios había decidido llamarla por teléfono para preguntarle sobre ellos, y ella le había colgado, lo que despertaba las risas de la periodista.

“Llevan muchísimo tiempo diciéndome que la niña es igualita a mí”, le reprochaba la presentadora a su marido, a lo que él, riéndose, le decía “la niña ha crecido y ha desarrollado una belleza más exótica”.

El cabreo de la colaboradora ha llegado hasta tal punto que ha confesado que ha llamado a su padre por teléfono para contarle lo ocurrido y saber cuál era su opinión. “La niña es clavada a ti y punto, y que el otro no opine”, ha contado que le dijo el abuelo de la pequeña. “Está enfadadísimo”, ha asegurado con una leve sonrisa.

Durante el intercambio de opiniones acerca del parecido de Olivia con sus progenitores, Nuria ha terminado desvelando el mote que le han puesto a su marido en la casa de su familia, ‘el añadido’, un apodo que ha dejado incrédulos a sus compañeros.

“Después de 23 años juntos sigo siendo ‘el añadido”, señalaba él en tono jocoso. “Para una celebración familiar, su padre dice ‘ah, pero ¿viene Juan?”, contaba. Así, la periodista ha explicado que dicho apodo responde a que el periodista es familia pero no comparte la misma sangre.