Nuria Roca recibe el alta hospitalaria y desvela la razón de su ingreso

“ Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad”, ha asegurado, añadiendo que “creo que hoy me iré a comer una paella, ¡que eso seguro que me recupera!”, ha finalizado la actriz en un tono divertido junto a un “gracias” en letras mayúsculas.

You May Also Like