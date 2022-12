Nuria Roca descubre en pleno directo una mentira de Juan del Val de cuando empezaron su relación: “Menudo zalamero”

Nuria Roca y Juan del Val han vuelto a protagonizar un divertido momento en La Roca, programa que presenta la valenciana y en el que colabora el escritor.

Esta vez ha sido por una anécdota que tiene que ver con su vida en pareja. El escritor ha asegurado que nunca se pierde un programa presentado por su mujer. “Creo que no hay ningún programa que haya hecho Nuria en 25 años que no haya visto”, ha afirmado Del Val, que, pasados unos segundos, ha matizado: “Acabo de mentir muchísimo, desde que te conozco. Los de antes no, no la conocía”.

Una revelación que ha dejado sorprendida a la comunicadora. “Entonces me mentiste, porque me decías tú que Waku Waku no te lo perdías nunca…”, le ha reprochado Nuria en tono de broma, para sorpresa de su marido y del resto de la mesa de colaboradores del programa.





Entre ellos se encontraba Nacho García, que ha lanzado una pregunta: “¿Así empezó el roneo?”, la ha preguntado al escritor y guionista. “Reconócelo: le dijiste: ‘te veo mucho en la tele’, y no la veías”, ha insistido.